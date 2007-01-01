В Калуге женщину ограбили в подъезде собственного дома

В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о грабеже, сообщили в полиции в среду, 2 июля.

По словам пострадавшей, в подъезде у лифта на нее напала неизвестная, нанесла несколько ударов по голове, забрала сумку и скрылась с места преступления.

Ущерб составил более 9 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая, 33-летняя жительница города, была задержана. Похищенное имущество изъяли и вернули законной владелице.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.