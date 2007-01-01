Пьяный калужанин пытался ограбить уходящего на СВО знакомого

Инцидент произошел в ноябре 2023 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов во вторник, 1 июля.

По данным следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в гостях у приятеля, который рассказал, что подписал контракт и вскоре отправится в зону спецоперации. Кроме того, на его банковский счет поступило 100 тысяч рублей.

Услышав это, злоумышленник потребовал отдать ему банковскую карту. Когда знакомый отказался, мужчина начал бить его, но тот дал отпор. В итоге грабитель ничего не добился и сбежал.

Суд признал его виновным в попытке кражи и приговорил к полутора годам принудительных работ. Кроме того, с его зарплаты будут удерживать 10% в пользу государства.