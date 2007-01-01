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Криминал

Бывший сотрудник «Людиновского лесничества» отправится в колонию за взятки

Дарья Джуманова
01.07, 14:37
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61-летний житель Кировского района осужден за взяточничество и подделку документов, сообщили в прокуратуре региона во вторник, 1 июля.

Уголовное дело против него возбудили в августе 2024 года.

По данным следствия, обвиняемый умышленно исказил данные в документах о стоимости двух лесосек Бережковского участкового лесничества. Это привело к их продаже по заниженной цене. За свои действия он получил от предпринимателей 20 и 30 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима и оштрафовал на 350 тысяч рублей. Кроме того, у него конфисковали полученные взятки.

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