Жителю Сухиничского района вынесли приговор за убийство и хранение боеприпасов

67-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, а также в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили в СУ СК России по Калужской области во вторник, 1 июля.

По данным следствия, в сентябре 2023 года во время ссоры обвиняемый жестоко избил своего знакомого. Пострадавший умер от полученных травм.

Кроме того, выяснилось, что мужчина незаконно приобрёл 4 пистолетных патрона, предназначенных для стрельбы из спортивного и охотничьего оружия, и незаконно хранил их у себя дома.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.