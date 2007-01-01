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Криминал

Жителю Сухиничского района вынесли приговор за убийство и хранение боеприпасов

Дарья Джуманова
01.07, 12:49
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67-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, а также в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили в СУ СК России по Калужской области во вторник, 1 июля.

По данным следствия, в сентябре 2023 года во время ссоры обвиняемый жестоко избил своего знакомого. Пострадавший умер от полученных травм.

Кроме того, выяснилось, что мужчина незаконно приобрёл 4 пистолетных патрона, предназначенных для стрельбы из спортивного и охотничьего оружия, и незаконно хранил их у себя дома.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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