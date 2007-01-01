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Криминал

Молодой калужанин избил родственницу своей подруги

Дарья Джуманова
01.07, 09:42
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В отношении 21-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщили в полиции во вторник, 1 июля.

По данным следствия, конфликт произошёл в квартире, куда парень пришёл в гости. В это время там была родственница его подруги.

Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Женщина пыталась защититься, но получила несколько ударов кулаком по лицу. Её супруг стал свидетелем инцидента и выгнал молодого человека.

За данное преступление предусмотрено до 3 лет лишения свободы. 

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