Молодой калужанин избил родственницу своей подруги

В отношении 21-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщили в полиции во вторник, 1 июля.

По данным следствия, конфликт произошёл в квартире, куда парень пришёл в гости. В это время там была родственница его подруги.

Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Женщина пыталась защититься, но получила несколько ударов кулаком по лицу. Её супруг стал свидетелем инцидента и выгнал молодого человека.

За данное преступление предусмотрено до 3 лет лишения свободы.