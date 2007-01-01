Бастрыкин поручил возобновить дело о гибели бармена в Никола-Ленивце

Трагедия произошла в августе 2024 года на фестивале «Сигнал».

Мужчину жестоко избили охранники парка, после чего спустя непродолжительное время он скончался.

Охранников обвиняли по статье «Незаконное лишение свободы». Однако следствие не нашло признаков преступления в их действиях, и дело закрыли.

- В телеграм-канале и соцсетях родственники погибшего выразили несогласие с ходом расследования, - сообщили в Следственном комитете в пятницу, 27 июня.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следкома Марку Харламову возобновить дело и представить доклад о расследовании.