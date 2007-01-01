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Криминал

Житель Обнинска украл у знакомого пенсионера 200 тысяч рублей

Дарья Джуманова
27.06, 12:36
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18-летнего парня признали виновным в краже с банковского счета. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 28 июня.

По данным следствия, в конце 2024 года юноша пришел к своему знакомому, 77-летнему мужчине, чтобы починить телевизор. Когда пенсионер вышел из комнаты, молодой человек взял его телефон и перевел 200 тысяч рублей на свою карту через банковское приложение.

Учитывая раскаяние и возмещение вреда, суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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