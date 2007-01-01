Калужанин фиктивно зарегистрировал почти сотню мигрантов

48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции». Об этом сообщили в региональном управлении МВД в пятницу, 27 июня.

По данным следствия, с ноября 2023 года по март 2025 года он организовал незаконное пребывание в России 97 иностранцев.

Мужчина получал деньги за помощь в оформлении фиктивных документов для постановки на миграционный учет. Он прописывал мигрантов по адресам четырех других жителей Калуги.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия.