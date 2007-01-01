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Криминал

В Сухиничах вынесли приговор мужчине, убившему собутыльника табуреткой

Дарья Джуманова
27.06, 08:54
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66-летнего местного жителя признали виновным по статье об убийстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в четверг, 26 июня.

Преступление произошло в марте этого года в деревне Струбовая.

По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртного. В ходе ссоры виновник схватил табурет и нанес потерпевшему несколько ударов по голове. От полученных травм тот скончался на месте.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.

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