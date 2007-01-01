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Криминал

В Калуге мигрант получил восемь лет за похищение человека

Дарья Джуманова
26.06, 11:24
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28-летний житель Таджикистана вместе с сообщниками пытался похитить мужчину и угнать его автомобиль. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в четверг, 26 июня.

Преступление произошло в феврале 2024 года.

Вооружившись электрошокером, ножом и предметом, похожим на пистолет, преступники подкараулили жертву у его дома. Они затолкали мужчину в багажник, но тот смог выпрыгнуть на ходу. Один из нападавших выстрелил в него дважды, но мужчина успел убежать.

Злоумышленники угнали его машину, причинив ущерб в 1,2 миллиона рублей.

Оказалось, что мигрант незаконно въехал в Россию после депортации в 2021 году: он сменил имя и пересек границу вне пункта пропуска.

Преступник признал вину, сотрудничал со следствием и сдал сообщников. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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