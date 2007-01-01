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Криминал

В Калужской области мать двоих детей посадили за наркоторговлю

Дарья Джуманова
26.06, 11:01
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Жительница Сухиничского района вместе с сообщником с сентября 2024 по февраль 2025 года торговала наркотиками на территории региона. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в четверг, 26 июня.

Девушка на своей «пятнашке» возила запрещённые вещества, расфасовывала их и продавала.

Но в феврале 2025 года их бизнес рухнул: на трассе М-3 «Украина» их остановили полицейские. В сумке женщины нашли пакет с наркотиками весом больше 44 граммов.

Суд учел, что у нее есть маленькие дети, и смягчил наказание - 5 лет колонии общего режима.

А её ВАЗ-2115, на котором перевозили наркотики, конфисковали.

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