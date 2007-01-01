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Криминал

Пьяный калужанин избил знакомого из-за «Айфона»

Дарья Джуманова
25.06, 14:31
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29-летний житель Жиздринского района обвиняется в вымогательстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 25 июня.

По данным следствия, подозреваемый неоднократно требовал у знакомого передать ему смартфон «Apple iPhone 14 Pro Max» стоимостью 128 тысяч рублей, угрожая физической расправой через сообщения в соцсетях.

Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения молодой человек во время конфликта нанес потерпевшему не менее 10 ударов резиновой палкой по голове и телу.

За наиболее тяжкое из вменяемых преступлений ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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