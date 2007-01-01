Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанка лишилась полумиллиона рублей после звонка мошенников
Криминал

Калужанка лишилась полумиллиона рублей после звонка мошенников

Дарья Джуманова
25.06, 12:41
0 1304
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В июне 2025 года неизвестный позвонил 69-летней женщине и сообщил, что на её имя поступило заказное письмо из Пенсионного фонда. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 25 июня.

Под предлогом уточнения почтового отделения для пересылки письма злоумышленник попросил женщину сообщить ему код из SMS. 

Получив доступ к её аккаунту на «Госуслугах», преступники использовали личные данные пенсионерки и убедили её перевести более 500 тысяч рублей на «безопасный счёт». 

Возбуждено по статье «Мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Новости по тегу
мошенники
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNsKzFFTFYwVFVVTGZpUUtYOW9hYnc9PSIsInZhbHVlIjoiYmVNSHdTQmNlVk5MWWpxTHBPN1dLVXNhV1k5cXlmY3ZKUTJkNUtSampDM09NQmlGNktydW0zTlAyRkhOWnlOOEREaXdiNGFVUmlkcGM4RytBZ01RalBFQW5tVkVISlpiTTRXNXM0b29PaFBQeG8rNUNWM042bXRWM0txK2M1ME45SHA0SG1hdkdrYnRMMEljMnBZUkRaTDl0MllkdFp5U0FnT0FNWjlWRzJwVkhzdmR6UTdWK1BBQ1FnTkkvU2NpVnZuTTYyVzBYUVdoNjJBcFpPWnRuVlVSa1RxUlVLQ2pjMnk2TkVXM1ZJYzBEOHFvVDROc2MzOENWMldIZGZLa3ZSUVJHTzBmdEJXYjQ1WjIycit2dU0rSExMeW9oa1ZjNFBBbXV3OXo0emZ6eXBlb0JSZUI2QWlvNW9SLzAveUkxTE5ZOGt4NHlURXJtUmZZZWRRUHlJTVpWS2ZWWDg2SGJobmhGaGZlR25MK1R0NFZuSy9hZWs1VG9YWlI1SklEZFh0OFh0dWlOZEttaThmV1ZCd1EwRFpFdGpmWitoQXVQVEU5TENxaVhCcThtWnZLSWFCaTNOb2NVN3NsTE5tVSIsIm1hYyI6IjExYTM5NzRiMWMxZDZmNTdkYTAwYzlhZDhlMTNiNTMwOTJlOTEzYTAxZmQ3M2E1ZGU2YTYyOTYyYzE4YmE0MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im50cEtyYVpmVnFNa3NCSFkrL05EWXc9PSIsInZhbHVlIjoickVodUZHMzBtMDg3V2xEN1VwaHNiQzVJcUhJWkx1OHVOQk0xbk53UThYYlhhNFhEKzVFclJCYnRhbVBLWVVEN0c3UWtwcjNQU1dsZVpqajMrTU82cWZxb0JBUXJWSXU4QzhQSDI1MjJlbmRyTkxOay83dVk3ckhwUVdjcXo4Nzh0Ung1cTRRMUkwWWdhWVArcXQvNDgrMTEvRTd5WDk3ZzQraGNYZ3U1S1VtcEp3dXZ4QWhkTDJrTVFsRm1rZ21JSFlNeHZpZWVIMDF6bU1scHFjQ2kwNTZxMnVac01zY29LWUkrNjY4dlpwMmd1V2hxdlo0MHBwSThySUorM0FXemhYQXplamVTMitJaEhuaTBEbzdFMW1GWUIzUWNyWEphaG5DdmxKLzJuTUdva1pnV21KckVEN1A3Z1NPOFRadWVWdlJNZW5rTWJDV3lwVVhOSGxiK0hrTkZjZ2YzR3dFRllqNG1PMXhPZnNXdktNdXZMT3R6cUVWd1A1WU1NdGQ3RnVpZ2RMZUJYTUdNMStKbUxKWTQ2TXI5TjRjaWNZS0JoYW1YRWthZlJ3YmJzWmFvbFlxbW5QS3FRdHdCbmkvcGQ4RGlMU0xNRXpoaVk0NmRxK1YyeUwydlZ5eFJ2TzVyMzM2Wlo4RkpUVTU1VzJ4SUNkbE43ait1bE5kK3doS0drY3hpKzhUcFRGT29PK0pZZU85YU1OQ3pDY2tSeHF0VGZWVEJybW1ZSDR6MVJJekFpMGwzNEtROVlWUWMyK0pZWHhRN05pVnplV29UMnlkM0NkTVExSzFHenk2UkJyQzVURk1NZUVvVXNKMnA0SmFxWmZFQTd0bmZLK0NGUUdhUiIsIm1hYyI6ImRiZTM5NGI4YTBiMjBmYWJjNWQ4N2U0OGY0ZGJkZTg5YTA4YTNiNTdhZjY3ODAxMTRkZTIyYmMyOWJmMjllOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+