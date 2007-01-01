Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Появились подробности по делу о коррумпированных полицейских в Жуковском районе
Новость дня Криминал

Появились подробности по делу о коррумпированных полицейских в Жуковском районе

Дарья Джуманова
25.06, 10:40
0 2700
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Напомним, замначальника ОМВД России по Жуковскому району, его подчинённый и несколько жителей города подозреваются в получении взяток и организации незаконного пребывания мигрантов.

Ранее в сети появилась информация о массовой легализации 50 тысяч иностранцев в Калужской области. Однако полиция опровергла эти данные.

По предварительной информации, сотрудники организовали незаконное пребывание в России 16 человек. Кроме того, один из подозреваемых передал директору профильной организации 100 тысяч рублей за помощь иностранным гражданам в сдаче экзамена.

Если вина сотрудников будет доказана, их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности. Руководители также понесут дисциплинарное наказание.

Новости по тегу
коррупция
Лента настроения
11 оценили
82%
0%
18%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikt1R2t6SWtlTHlGVFBXZ1NFV2FRTlE9PSIsInZhbHVlIjoiNTI5MFNvcXJFbE9lVGJMMEg2T051cE9mUXQwL1VmcEJ2VXJxYXlxRERmWjBzcEsrYklLT3dreDZSR2F5OE5UajdNaHFkelMxMGNHb1dPd3lMc0lSYkJHUGxNQ1RHeU5jNlFobnpKNEZWTFA2UEFOa2NlOTMrQ0paOWZUdVZ5T2xkSU5KSDdLd082Nk9tUTVzaVZtV0E1SzVtcHZRemkvM2FoUEFON1l3eUJBbTIvanBtRnUrUGtjVGNid2ROMW9iWElUM1ZnbVN4a2lUbmFKbGRvQnBQTis4Y0Y1VDBhWE9sVmdEM2Z0R1ZzT0Y0eGRSUkR1cTNtTVhVNWNJRVRWSFlYSys1U2pXV1Z6SkxCRVRwTU1Cc1NpTU5FMDFGSktXcDJPNWNvbUJpUGwxczBYYlVIYjBiZ2NGOVhzRi9lT041TVdPaGJDTG1XeDFubmVteEpER2ZiTzlaS0V1N2ppQWlmRVhWbFVpSGN0OTZxY1lnOHdoZkEyNVBkYXZQOVF1Yjh3NVVCd0ZLZlR3VzFxS3NxbWJGdGxUbFJzZ3JoREx0VG9qelpnV2ovZEVMQ0NhZFo1RkRUZW9yMGsrd3JQbCIsIm1hYyI6Ijk5MDgxODMyMDYzZmI2M2MwMjJhZTUxYTBmMWI1MmVhNjZlMmM3M2FlZTljZmNlNWY0ZjAzYWIwMWRjMjdmNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZVT2UzWVNqMVVsUW9INDFTR3IrNHc9PSIsInZhbHVlIjoicWZVVFJNL3lnQ2VEdnM3aUtmRCtWYklIZ2xJbXBzOVhXWitUam4rUzRud2FqZHFLVTRSaExhK0VZRTdsOVJvRytXcTBlb1JTeHdoSlg5MHNzZFJnOFB1b3NCR3hOMG5CQ05zVllMR0JNVHRyK1NUeDdXZ1krcWZKVE5NQUJuS2E4bEJNOEhyTlA4amlmbUhYQ3EwbSt0OXpUQlQrRjFHTnpiU1Y1cEJEMDJEbUhrSjBXYWZKOVl0alhOSVB2THBzeXJUNnFHRHAvcDREYklEL2EwRW9WdjhYdVU1TWNSamR3dkszYXBCVlZycUx6cXQ5YVRrTFRtVGw5RFFYQmRvNnQyMXBYd0N0Ti9uM1Fnc0s3a0dwdkQwRDNibjh5T0k3eXQ1YTRiMWI0WWMrOCtNTVR1M1dqSmZSdUtaYTRoR2RmckRaQThVWEtnNGUwZWt1Y0dUSVpnRkFsZ3MxZ1VTUjc0TmsxekdwamRXcjB4clExTHRiR1BzdmVyRncxTEtxWWhTYTh2ekxKQ2Vod2ZuN3hkVTF1c2U2V3F6UXM4elBLU2ZPdGRFOWhoc2NYVGIvTCsxemNkUGJyVnVUWnBjWXhmZHljQXFNeTNYMTROYVJPNlBUS1MycTFFcjY5WGkrd3FXYk50UFZzejhaLzZlMEt1YmFoNlAzbjJVbWNZSjZzN1FpR2FBM3g4K2hCdjN5d0tOYSttLzlSZ1NoRE41VXg2NGNDcXpKY1NhWHBESzZBRnVDTmNmQ2R4RXNZb3VpZFN5c2NjdG12OEhFQ2ZnNXdFV1FubWVmM0dKK0Zoa3JKdUY1UVdkWXc5RVN0SWx0UURicldtRnh3anZWUlh6MyIsIm1hYyI6IjQ4NzM3M2IyYTYwZTY5NTZjMDMzZGM4OTE1OGU3OGRiYjdlZTJiODIxNTU2N2VmYjYzNWYwZjRhMWVlMjM1ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+