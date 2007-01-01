Появились подробности по делу о коррумпированных полицейских в Жуковском районе

Напомним, замначальника ОМВД России по Жуковскому району, его подчинённый и несколько жителей города подозреваются в получении взяток и организации незаконного пребывания мигрантов.

Ранее в сети появилась информация о массовой легализации 50 тысяч иностранцев в Калужской области. Однако полиция опровергла эти данные.

По предварительной информации, сотрудники организовали незаконное пребывание в России 16 человек. Кроме того, один из подозреваемых передал директору профильной организации 100 тысяч рублей за помощь иностранным гражданам в сдаче экзамена.

Если вина сотрудников будет доказана, их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности. Руководители также понесут дисциплинарное наказание.