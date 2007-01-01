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В Калуге осудили наркокурьеров

Двое участников организованной преступной группы получили по 9 лет колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков.
Ольга Володина
24.06, 11:41
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фото: Прокуратура Калужской области
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Как сообщает прокуратура Калужской области, 22-летний и 23-летний мужчины в августе 2024 года перевезли в Калугу 160 граммов героина, расфасованного в 41 сверток.

Преступники действовали по указанию главаря группировки и использовали интернет для сбыта запрещенных веществ. Заместитель прокурора области Евгений Петренко лично поддерживал государственное обвинение в суде.

Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению других участников преступной сети.

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