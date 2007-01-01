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Криминал

В Калужской области пьяный угрожал убить полицейских из пневматики

23.06, 15:34
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В понедельник, 23 июня, региональное управление Следственного комитета объявило об окончании расследования уголовного дела об угрозах насилием в отношении представителей власти.

По данным СК, 10 апреля этого года пьяный житель Обнинска сидел в своей машине на улице Поленова.

Увидев машину дорожной полиции, он взял пневматический пистолет, вышел из авто и выстрелил в стену дома.

Следствие не раскрывает, чем ему досадили сотрудники ГАИ, но сообщает, что после этого он навел пневматику на стражей порядка на дорогах и пообещал их убить.

Те вызвали подмогу и попытались сбить спесь с дебошира предупредительными выстрелами в воздух.

- Прибывшие для подкрепления сотрудники полиции пресекли преступные действия обвиняемого, - говорится в сообщении следкома. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» пьянчужке грозит наказание от штрафа до 200 тысяч рублей, до пяти лет лишения свободы.

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