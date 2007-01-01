В Юхновском районе вынесли приговор женщине, ударившей ножом своего возлюбленного
Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила прокуратура Калужской области в пятницу, 20 июня.
Напомним, конфликт произошёл в феврале этого года.
Мужчина и женщина выпивали вместе, но на телефон женщины постоянно приходили сообщения от другого человека. Ревность спровоцировала ссору, в ходе которой мужчина ударил свою собутыльницу. В ответ она взяла нож и ударила обидчика в спину, когда тот отвернулся.
Суд приговорил виновницу к двум годам колонии общего режима.