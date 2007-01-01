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Новость дня Криминал

В центре Калуги мужчина развратил двух 15-летних школьников

Дмитрий Ивьев
20.06, 11:55
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О возбуждении уголовного дела в пятницу, 20 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, 11 июня 2025 года в хозяйственной постройке на улице Дзержинского в Калуге обвиняемый совершил развратные действия в отношении двух 15-летних школьников, - говорится в комментарии СК. - В ходе осмотра места преступления следователями-криминалистами регионального управления с помощью криминалистической техники были обнаружены и изъяты следы, принадлежащие обвиняемому. Назначены экспертизы.

Суд арестовал мужчину на время следствия.

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