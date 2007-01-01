В центре Калуги мужчина развратил двух 15-летних школьников
О возбуждении уголовного дела в пятницу, 20 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
- По версии следствия, 11 июня 2025 года в хозяйственной постройке на улице Дзержинского в Калуге обвиняемый совершил развратные действия в отношении двух 15-летних школьников, - говорится в комментарии СК. - В ходе осмотра места преступления следователями-криминалистами регионального управления с помощью криминалистической техники были обнаружены и изъяты следы, принадлежащие обвиняемому. Назначены экспертизы.
Суд арестовал мужчину на время следствия.