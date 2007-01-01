Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области арестовали мигранта, ударившего ребенка
Криминал

В Калужской области арестовали мигранта, ударившего ребенка

Дмитрий Ивьев
19.06, 19:59
0 547
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На время расследования иностранец из села Чипляево Спас-Деменского района заключён под стражу. Об этом вечером 19 июня сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Местный житель повёл себя агрессивно по отношению к 12-летнему мальчику, - прокомментировали в СК. - Он подошёл к ребёнку и ударил его по голове, угрожая расправой. Причиной такого поведения стало то, что во время игры в футбол в школе мяч попал в лицо сыну этого мужчины.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImN6MWN4ZjdDS1lmb2daRXB3M1E2N1E9PSIsInZhbHVlIjoiQzhLVFBodUlOZ3oyVjhqcWJORzV4K3F2Y2pwRy9MeFZKMG5ZQ3B5S0FLV1hDOTNSaWtqOGZXRUxqRi9VMk9QQitDbU1SWndkSnd2aEVtQ1Rsc2UySW1sTkozcG1TMDFUbGpzbnEvT1A1c21oaStJMVp3MlZCQmgyWE9uQ3I0TFJyTERZRzlrV0dVWXJlZTJOK3crNUNweUVORTlkSk5CWVdhT2hSMHUxd3JSRDRFVUFKWFIxYk10ODZQblNOVW0yeDZtaTZRSGZmQTlLR0lIZTkzUklKc0hDbkpqSlRxdDY3akFEVExnRnZweDd6cUVuQTNoekdUenU3MnE3WVJrSjR2d3pFN3gzTzBhOWkxWlg4N1NmTnlDcDBhRGlpYitOZklZb0UzRVRORVBIRi82U2JOSEM2c0dYTC9Bd29jcFE4UnVyd3dlWURsNEJBdWNWSzZZNU5zUm1SMlNGWW1NUU5uQXZ1eStCQS9RT2tod2tIejBFYmVpenQ5WkVmcFNiR1p0M2g0a2ZXVXY4dzFLK3A3dWsxTnRqOW9OZ2VRbGt2TCtBRG9MVCttQXB4UDZEZHdqT1M4N2Npa2o1cnlkOSIsIm1hYyI6IjgwNjU4Y2JmOTQ5OTQxMzQ0YTQxMDZhZWJlZTA1YjU3YzQwMjBiNTUwMTIxODBiZWQ0NzcxNTQ3NWEwMTRjOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpraGNVQmtiTTRpTjQvZ0RsamZlZlE9PSIsInZhbHVlIjoiMlgwKzQ2Y2tPY0h6a1FMRTN1NjU4RW9BMHpLdXYwamhrK3RaZ3FyMC9PTjM0dTlYbU1tZFlpNTkwQW0vTWM3ODdPL1RTN3h4YzY4N1p3OTJQNjA2SDh6S1l5NXk2VHk3a3B2Rlhkb1h2ZVdDZUlDM1FQNlg2R091c0lIQ1hPTFRaRE9TWlVFWktFUTdscXRKZDZ6QnlNYk5INFoxYW5hczMxVWwvci9oOVpHdTVFUWpvT0VETWtIN3BwNXROM2Vsc0JWaStUbDU3bDd4dWNOYUQ3VUJDZWY2b296SFpaWkU5TGNpRlFuUFpvZlBxSThweE9XRjZrd3cvQW9xV3RlU2tmRGtiYVN2WVZyd3JIWHphSlViMWkyeGp5Z2JFeTQ5NkloOFNDMEdQdyt5cjNZZnd3WElEVlRvN0J6OEF3Tm5tTWhPQ0J6UXhpeXFmQmNNREFxYXJmd0JrVC91RGRSOEJ0OG9MMjNOT2lrcG1OZTdWcTJabEpBQjhhRzQ5T1NnQ05xOUtUYkdTb2tXVWtwZnVNVitudGR2MDlKT013T2xOU3pFQURqSkNHMjBxK0JFS2Z5aUJHdnpCenFYTFlBY0VhRzQxOWVkbG9lM1RLWVVEcWg4cEVlRDV1eGcxeG5oVTNPV0ZMZjFzMit0bjlheEdYL3ZuL0RFMHRIVG5WWlpnU1c3QXE3bkhLZzRCNnM1UENBOGF3REdCUWF4WTkwbFEvMlpMdU5sZnM5ZHZ5UGNWVHNpN0F5dXlQYlhoWVZ2M2F1NXVTN3ZiSXZURFR3bUt3RlVjRlI0alFnNEhPeEEwRWpOM2ZDa0IvWW1uMExrOWpCVjJRV1gyWUVWLzFNWSIsIm1hYyI6Ijg4ZTJlNmViMzExNDZhNTBkMGUwMzFmOWU1MGQ1MmQ2OTJkYmM0M2EzN2IxOWIwMWFiNjg2Y2YyNjFhNTQ4OGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+