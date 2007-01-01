В Калужской области арестовали мигранта, ударившего ребенка

На время расследования иностранец из села Чипляево Спас-Деменского района заключён под стражу. Об этом вечером 19 июня сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Местный житель повёл себя агрессивно по отношению к 12-летнему мальчику, - прокомментировали в СК. - Он подошёл к ребёнку и ударил его по голове, угрожая расправой. Причиной такого поведения стало то, что во время игры в футбол в школе мяч попал в лицо сыну этого мужчины.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».