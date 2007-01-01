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Криминал

Пенсионерка из Сухиничского района отдала мошенникам все свои сбережения

Дарья Джуманова
19.06, 17:39
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21-летнего местного жителя признали виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 19 июня.

По данным следствия, в мае 2024 года 82-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сказал, что ее дочь попала в ДТП, и чтобы избежать уголовной ответственности, нужно передать деньги через курьера.

Молодой человек приехал к женщине и забрал у нее 700 тысяч рублей.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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