Житель Калуги убил брата своей матери
Завершилось расследование дела о преступлении на улице Горького, которое произошло 25 сентября прошлого года.
- Мужчина в ходе ссоры с братом своей матери нанес ему ножевое ранение в живот. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, - сообщили 18 июня в региональном управлении Следственного комитета. - Психиатрическая экспертиза установила, что нападавший страдает психическим расстройством. Это лишало его способности осознавать опасность своих действий и руководить ими. Из-за опасности для себя и окружающих ему рекомендовано принудительное лечение в стационаре специализированного типа.
Решение по делу должен принять суд.