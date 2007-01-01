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Криминал

Житель Калуги убил брата своей матери

Дмитрий Ивьев
18.06, 17:20
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Завершилось расследование дела о преступлении на улице Горького, которое произошло 25 сентября прошлого года.

- Мужчина в ходе ссоры с братом своей матери нанес ему ножевое ранение в живот. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, - сообщили 18 июня в региональном управлении Следственного комитета. - Психиатрическая экспертиза установила, что нападавший страдает психическим расстройством. Это лишало его способности осознавать опасность своих действий и руководить ими. Из-за опасности для себя и окружающих ему рекомендовано принудительное лечение в стационаре специализированного типа.

Решение по делу должен принять суд.

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