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Криминал

Житель Жиздринского района украл деньги у знакомого инвалида

Дарья Джуманова
18.06, 14:21
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26-летний мужчина признан виновным в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 18 июня.

По данным следствия, он воспользовался доверием инвалида II группы, который не мог самостоятельно передвигаться.

Получив от него сберкнижку, банковскую карту и пин-код, он перевел 14 тысяч рублей с банковского счета на его банковскую карту.

Затем он снял эти деньги и оставил себе.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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