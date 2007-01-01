Житель Жиздринского района украл деньги у знакомого инвалида
26-летний мужчина признан виновным в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 18 июня.
По данным следствия, он воспользовался доверием инвалида II группы, который не мог самостоятельно передвигаться.
Получив от него сберкнижку, банковскую карту и пин-код, он перевел 14 тысяч рублей с банковского счета на его банковскую карту.
Затем он снял эти деньги и оставил себе.
Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно.