В Калужской области инспектор ДПС на трассе получил взятку в 40 тысяч рублей
О возбуждении уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции из Бабынинского района в среду, 18 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В июле прошлого года мужчина дежурил на трассе М3 «Украина» и получил от водителя, который выехал на встречную полосу в запрещенном месте, взятку в 40 000 рублей. За эти деньги полицейский отпустил автомобилиста без протокола.
Преступление выявила служба собственной безопасности УМВД по Калужской области.
Бывшему инспектору грозит до восьми лет лишения свободы.