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Криминал

В Калужской области инспектор ДПС на трассе получил взятку в 40 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
18.06, 12:53
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О возбуждении уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции из Бабынинского района в среду, 18 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В июле прошлого года мужчина дежурил на трассе М3 «Украина» и получил от водителя, который выехал на встречную полосу в запрещенном месте, взятку в 40 000 рублей. За эти деньги полицейский отпустил автомобилиста без протокола.

Преступление выявила служба собственной безопасности УМВД по Калужской области.

Бывшему инспектору грозит до восьми лет лишения свободы.

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