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Криминал

В Калужской области задержали мигранта, ударившего ребенка возле библиотеки

Дмитрий Ивьев
18.06, 09:52
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Фото: СК по Калужской области.
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Следственный комитет 17 июня сообщил о конфликте в селе Чипляево Спас-Деменского района.

По версии следствия, 9 июня живущий в селе иностранец подозвал 12-летнего мальчика, угрожал ему расправой и ударил ладонью по голове. Накануне этот ребенок во время игры в футбол попал мячом в лицо сыну мигранта.

Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство». Мужчина задержан.

Следственный комитет также проверит законность проживания иностранцев в Чипляево.

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