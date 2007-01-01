В Калужской области задержали мигранта, ударившего ребенка возле библиотеки
Следственный комитет 17 июня сообщил о конфликте в селе Чипляево Спас-Деменского района.
По версии следствия, 9 июня живущий в селе иностранец подозвал 12-летнего мальчика, угрожал ему расправой и ударил ладонью по голове. Накануне этот ребенок во время игры в футбол попал мячом в лицо сыну мигранта.
Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство». Мужчина задержан.
Следственный комитет также проверит законность проживания иностранцев в Чипляево.