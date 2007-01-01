Калужане за день перевели мошенникам 1,5 миллиона рублей

Жертвами преступников стали шесть человек в возрасте от 19 до 78 лет, сообщили 18 июня в управлении МВД по Калужской области.

Три жительницы Калуги, Обнинска и Дзержинского района поверили мошенникам, которые звонили им под видом работников полиции, банка и «Госуслуг». Калужан убедили перевести сбережения на якобы безопасный счет.

Еще одна жительница Калуги хотела дополнительного заработка, установила приложение на телефон, оформила кредит и начала инвестировать. В приложении отображалась прибыль, но вывести деньги женщина не смогла.

В Обнинске женщина поверила преступникам, которые сначала позвали ее на диспансеризацию, потом выведали код из СМС и грозили похитить сбережения.

В Кировском районе женщина получила сообщение от подруги с просьбой переслать 20 тысяч рублей. Она отправила нужную сумму, а потом оказалось, что аккаунт подруги взломан.

Сейчас по этим случаям ведется расследование.