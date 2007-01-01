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Криминал

Калужанин обокрал мать своей подруги

Дмитрий Ивьев
17.06, 14:43
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Уголовное дело возбудили в Дзержинском районе, сообщили во вторник, 17 июня, в полиции.

Местная жительница купила для сына дорогой смартфон и хранила его до дня рождения. Но через несколько недель открыла коробка и обнаружила там более дешевую модель телефона.

Ущерб оценили в 79 тысяч рублей.

Подозреваемым стал парень дочери этой женщины. Мужчине 25 лет. Позже стало известно, что он знал о подарке, принес дешевый смартфон и подменил гаджет.

Теперь мужчине грозит срок за кражу.

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