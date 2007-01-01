В Калужской области троих молодых людей задержали за попытку продажи наркотиков

Козельский районный суд отправил под стражу трех парней 19, 19 и 20 лет на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в понедельник, 16 июня.

По данным следствия, в июне 2025 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, дважды пытались продать наркосодержащее вещество на территории Козельского района.

Однако их планы были сорваны: злоумышленников задержали, а наркотическое средство изъяли из оборота.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.