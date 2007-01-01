В Калужской области мужчина угрожал полицейскому ножом

Жителя подмосковного Наро-Фоминска задержали в Барятино. Об этом 16 июня сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел в ночь на 13 июня рядом с Домом культуры в Барятино.

Мужчина был пьян и оскорбил полицейских. После этого достал нож, направил на участкового и угрожал насилием.

Подозреваемого задержали. Теперь по уголовной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.