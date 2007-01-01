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Криминал

В Калужской области мужчина угрожал полицейскому ножом

Дмитрий Ивьев
16.06, 14:48
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В Калужской области мужчина угрожал полицейскому ножом

Жителя подмосковного Наро-Фоминска задержали в Барятино. Об этом 16 июня сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел в ночь на 13 июня рядом с Домом культуры в Барятино.

Мужчина был пьян и оскорбил полицейских. После этого достал нож, направил на участкового и угрожал насилием.

Подозреваемого задержали. Теперь по уголовной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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