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Криминал

В Калужской области женщина похитила у пенсионерок более двух миллионов рублей

Дарья Джуманова
16.06, 12:12
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46-летняя жительница Брянской области обвиняется в краже с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре региона в понедельник, 16 июня.

По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемая, находясь в Кондрово, воспользовалась тем, что хозяйки дома — 95-летняя женщина и её 72-летняя дочь — находились во дворе.

Она проникла в их дом и похитила сумку с накоплениями в размере 2,3 миллиона рублей.

Суд приговорил виновную к 6 годам колонии общего режима. Кроме того, с неё взыскали 2,3 миллиона рублей в пользу потерпевших в качестве возмещения ущерба.

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