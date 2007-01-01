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Новость дня Криминал

Бастрыкин приказал разобраться с мигрантами в калужском селе

Ему рассказали, что дети мигрантов в Чипляево кошмарят местных.
15.06, 12:33
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В воскресенье, 15 июня, центральный аппарат Следственного комитета России сообщил о постановке на контроль работы по жалобе жительницы села Чипляево Калужской области.

Она обратилась к Александру Бастрыкину через его приемную в ВК. Женщина рассказала, что в одном из многоквартирных домов села проживает много мигрантов, которые ведут себя безобразно.

По словам женщины, несовершеннолетние предоставлены сами себе и творят, что хотят. Портят имущество граждан, разгуливают с ножами, а на днях один из детей мигрантов без всякой причины ударил 12-летнего мальчика.

Также, по словам женщины, жалобы в местные органы никакого результата не принесли.

Александр Бастрыкин дал указание главе регионального управления СК возбудить уголовное дело, проверить, что творится в селе Чипляево, и доложить ему о результатах.

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