СК Калужской области возбудил дело о халатности после обрушения в аварийном доме Калуги

После публикаций в СМИ об обрушении потолка в доме на ул. Театральной следственное управление СК по Калужской области провело проверку.

Зам руководителя ведомства К.И. Василевич лично принял жителей 107-летнего дома, признанного аварийным в 2019 году, но так и не расселенного.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Следствие осмотрело здание и предпринимает меры для защиты прав жильцов.