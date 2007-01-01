Жителя Калуги обманула воронежская мошенница
Женщина два с половиной года размещала в интернете объявления, в которых предлагала помощь в получении кредитов.
За свои услуги она просила 10% от суммы кредита. При этом оплатить их нужно было заранее. Когда клиенты переводили деньги, женщина переставала выходить на связь.
Одним из пострадавших был житель Калуги, сообщили 11 июня в управлении МВД по Калужской области.
Подозреваемую обнаружили в Воронежской области. Сейчас ведется расследование уголовного дела.