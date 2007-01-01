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Криминал

Жителя Калуги обманула воронежская мошенница

Дмитрий Ивьев
11.06, 12:26
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Женщина два с половиной года размещала в интернете объявления, в которых предлагала помощь в получении кредитов.

За свои услуги она просила 10% от суммы кредита. При этом оплатить их нужно было заранее. Когда клиенты переводили деньги, женщина переставала выходить на связь.

Одним из пострадавших был житель Калуги, сообщили 11 июня в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемую обнаружили в Воронежской области. Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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