Жителя Калуги обманула воронежская мошенница

Женщина два с половиной года размещала в интернете объявления, в которых предлагала помощь в получении кредитов.

За свои услуги она просила 10% от суммы кредита. При этом оплатить их нужно было заранее. Когда клиенты переводили деньги, женщина переставала выходить на связь.

Одним из пострадавших был житель Калуги, сообщили 11 июня в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемую обнаружили в Воронежской области. Сейчас ведется расследование уголовного дела.