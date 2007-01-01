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Криминал

В Жуковском района мужчина организовал крупную нарколабораторию

Дарья Джуманова
10.06, 15:54
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39-летний местный житель признан виновным в незаконном производстве наркотиков организованной группой в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области во вторник, 10 июня.

В 2024 году он вступил в преступную группу и арендовал частный дом на деньги руководителя. Там он оборудовал лабораторию и изготовил несколько видов наркотиков общей массой более 9 кг, которые расфасовал для распространения.

В октябре 2024 года полицейские пресекли его деятельность и изъяли наркотики.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима.

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