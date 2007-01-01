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Криминал

В Малоярославце управляющая компания украла три миллиона рублей при ремонте крыши

Дарья Джуманова
10.06, 10:40
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Районная прокуратура провела проверку целевого использования средств собственников жилья при капитальном ремонте кровли многоквартирного дома. О ее результатах сообщили во вторник, 10 июня.

Управляющая компания заключила договор с подрядчиком на сумму более шести миллионов рублей по решению общего собрания собственников. Но около трёх миллионов из этой суммы были потрачены на работы, которые фактически не выполнялись.

По факту нарушений возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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