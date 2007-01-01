В Калужской области вынесли приговор фальшивой медсестре, которая обманула двух пенсионерок

19-летняя жительница Брянской области признана виновной в тайном хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба. Об этом сообщила прокуратура региона в пятницу, 6 июня.

Напомним, под видом медсестры она попадала в квартиры, отвлекала пенсионерок, а ее подельник в этот момент выносил из квартиры деньги.

Так они обманули 88-летнюю и 89-летнюю женщин.

Общая сумма похищенного составила 185 тысяч рублей.

С учетом наличия у нее трех несовершеннолетних детей суд назначил ей три года условного наказания. Также она должна возместить материальный ущерб.