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Криминал

В Калужской области вынесли приговор фальшивой медсестре, которая обманула двух пенсионерок

Дарья Джуманова
06.06, 11:58
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19-летняя жительница Брянской области признана виновной в тайном хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба. Об этом сообщила прокуратура региона в пятницу, 6 июня.

Напомним, под видом медсестры она попадала в квартиры, отвлекала пенсионерок, а ее подельник в этот момент выносил из квартиры деньги.

Так они обманули 88-летнюю и 89-летнюю женщин.

Общая сумма похищенного составила 185 тысяч рублей.

С учетом наличия у нее трех несовершеннолетних детей суд назначил ей три года условного наказания. Также она должна возместить материальный ущерб.

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