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Криминал

Жительница Людиново получила три года колонии за пьяные кражи

Дарья Джуманова
06.06, 09:40
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32-летнюю женщину признали виновной в кражах и хищении денег с банковского счета. Об этом сообщили в четверг, 5 июня, в объединенной пресс-службе судов региона.

В октябре 2024 года, находясь в кафе, она украла телефон стоимостью 3742 рубля. В декабре того же года, выпив в гостинице, она похитила телефон, беспроводные наушники и банковскую карту, с которой позже сняла 20500 рублей.

Ранее женщина была судима и лишена родительских прав.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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