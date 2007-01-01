Жительница Людиново получила три года колонии за пьяные кражи

32-летнюю женщину признали виновной в кражах и хищении денег с банковского счета. Об этом сообщили в четверг, 5 июня, в объединенной пресс-службе судов региона.

В октябре 2024 года, находясь в кафе, она украла телефон стоимостью 3742 рубля. В декабре того же года, выпив в гостинице, она похитила телефон, беспроводные наушники и банковскую карту, с которой позже сняла 20500 рублей.

Ранее женщина была судима и лишена родительских прав.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.