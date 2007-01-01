В Калуге продавец спортивного магазина украл на работе 400 тысяч рублей
33-летний мужчина забрал деньги из сейфа, когда остался один в служебном помещении.
Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата совершенное лицом с использованием служебного положения», сообщили в пятницу, 6 июня, в управлении МВД по Калужской области.
Деньги калужанин уже успел потратить. Полицейским он заявил, что собирался все вернуть до того, как это кто-то заметит.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.