В Калуге продавец спортивного магазина украл на работе 400 тысяч рублей

33-летний мужчина забрал деньги из сейфа, когда остался один в служебном помещении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата совершенное лицом с использованием служебного положения», сообщили в пятницу, 6 июня, в управлении МВД по Калужской области.

Деньги калужанин уже успел потратить. Полицейским он заявил, что собирался все вернуть до того, как это кто-то заметит.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.