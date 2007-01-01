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Криминал

В Калуге продавец спортивного магазина украл на работе 400 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
06.06, 09:11
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33-летний мужчина забрал деньги из сейфа, когда остался один в служебном помещении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата совершенное лицом с использованием служебного положения», сообщили в пятницу, 6 июня, в управлении МВД по Калужской области.

Деньги калужанин уже успел потратить. Полицейским он заявил, что собирался все вернуть до того, как это кто-то заметит.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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