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Криминал

В Спас-Деменском районе женщина потеряла 370 тысяч рублей, поверив мошенникам

Дарья Джуманова
05.06, 16:42
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Злоумышленники убедили ее, что на нее оформлен кредит, и она должна перевести деньги, чтобы его отменить. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 5 июня.

Женщина перевела через банкомат 370 тысяч рублей.

Правоохранители установили владельца банковского счета, на который поступили средства. Выяснилось, что карту он оформил на себя, а затем передал третьим лицам за деньги.

Суд обязал мошенника вернуть всю сумму.

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