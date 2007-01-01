В Спас-Деменском районе женщина потеряла 370 тысяч рублей, поверив мошенникам

Злоумышленники убедили ее, что на нее оформлен кредит, и она должна перевести деньги, чтобы его отменить. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 5 июня.

Женщина перевела через банкомат 370 тысяч рублей.

Правоохранители установили владельца банковского счета, на который поступили средства. Выяснилось, что карту он оформил на себя, а затем передал третьим лицам за деньги.

Суд обязал мошенника вернуть всю сумму.