В Спас-Деменском районе женщина потеряла 370 тысяч рублей, поверив мошенникам
Злоумышленники убедили ее, что на нее оформлен кредит, и она должна перевести деньги, чтобы его отменить. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 5 июня.
Женщина перевела через банкомат 370 тысяч рублей.
Правоохранители установили владельца банковского счета, на который поступили средства. Выяснилось, что карту он оформил на себя, а затем передал третьим лицам за деньги.
Суд обязал мошенника вернуть всю сумму.