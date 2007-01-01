В Боровском районе чиновник получил 4 года колонии за мошенничество с землей

Бывший заместитель главы администрации деревни Кривское признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 5 июня.

По данным следствия, с 2015 по 2017 год чиновник подавал заявки на аренду пяти муниципальных земельных участков от имени граждан, не знавших об этом.

Избегая аукционов, он сам готовил постановления о проведении торгов, в результате которых «победителями» становились лица, от имени которых он действовал.Затем он выкупал землю по льготной цене, оформлял собственность и перепродавал участки по рыночной стоимости.

Таким образом, бюджету был нанесен ущерб свыше 2,6 млн рублей.

Аналогичным способом обвиняемый попытался завладеть еще двумя участками, но его действия были вовремя пресечены.

Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима с возмещением причиненного вреда в полном объеме.