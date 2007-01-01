Жительница Калужской области годами получала пособия на несуществующего ребенка

Малоярославецкий районный суд признал недействительной запись о рождении ребенка, которую женщина использовала для мошенничества с пособиями. Об этом сообщили в среду, 4 июня, в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в 2014 году она зарегистрировала в ЗАГСе Ростовской области рождение дочери, которой на самом деле не существовало. На основании этой фиктивной записи она получала социальные выплаты.

Только в декабре 2024 года суд признал её виновной в хищении денег при получении пособий с использованием подложных данных.