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Криминал

Жительница Калужской области годами получала пособия на несуществующего ребенка

Дарья Джуманова
05.06, 10:53
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Малоярославецкий районный суд признал недействительной запись о рождении ребенка, которую женщина использовала для мошенничества с пособиями. Об этом сообщили в среду, 4 июня, в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в 2014 году она зарегистрировала в ЗАГСе Ростовской области рождение дочери, которой на самом деле не существовало. На основании этой фиктивной записи она получала социальные выплаты.

Только в декабре 2024 года суд признал её виновной в хищении денег при получении пособий с использованием подложных данных.

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