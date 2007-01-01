В Обнинске завели уголовное дело на блогера, который сжег свой паспорт

Молодого человека подозревают в надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации.

Уголовная статья предполагает до года лишения свободы.

- В ходе мониторинга сети Интернет выявлена видеозапись, где молодой человек поджег свой заграничный паспорт, на котором изображен Государственный герб Российской Федерации, - сообщили 4 июня в управлении Следственного комитета по калужской области.

Молодой человек родился и проживает в Калужской области, является гражданином РФ, не работает.

Сейчас ведется расследование.

Сам обнинец ранее заявлял полиции, что загранпаспорт с истекшим сроком действия сжег в 2022 году.