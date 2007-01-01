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Криминал

В Куйбышевском районе женщина напала на сотрудника ПДН

Дарья Джуманова
04.06, 15:26
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В отношении 55-летней жительницы поселка Бетлица возбуждено уголовное дело по трем статьям. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 4 июня.

В ночь с 24 на 25 мая 2025 года к ней пришли сотрудники ПДН. Женщина напала на одного из них: она дважды ударила его рукой и один раз папкой с документами.

Кроме того, она систематически избивала своих несовершеннолетних детей.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Применение в отношении представителя власти насилия», «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних» и «Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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