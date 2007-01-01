Мошенники убедили 58-летнюю калужанку взять кредит на полтора миллиона рублей

По телефону ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что на ее имя мошенники хотят оформить кредит. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 4 июня.

Женщине предложили взять займ и перевести деньги на «безопасный счет» через банкомат.

Она поверила незнакомцу и сняла с кредитного счета 1 миллион 498 тысяч рублей. Затем она внесла их через банкомат в торговом центре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».