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Криминал

В Калужской области вынесли приговор водителю погрузчика, который сбил женщину

Дарья Джуманова
04.06, 08:49
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42-летнего мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили во вторник, 3 июня, в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, трагедия произошла на территории предприятия в Людиново в октябре 2024 года.

Мужчина ехал на погрузчике с готовой продукцией, что ограничивало его обзор. При уборке территории две уборщицы попали под его колёса.

Одна женщина погибла, другая получила травмы.

Суд приговорил виновного к трём годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также его на три года лишили права работать в сфере производственно-разгрузочных работ с использованием технических устройств на предприятиях.

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