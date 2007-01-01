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Криминал

Калужанин перевел фальшивой проститутке 6000 рублей

Дмитрий Ивьев
03.06, 16:13
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После этого по телефону у него просили отправить ещё 28 тысяч, но житель Юхновского района вовремя остановился и написал заявление в полицию.

Подозреваемого нашли в Пензенской области. Это 28-летний мужчина, который разговаривал с жертвами по телефону, изменяя голос на женский с помощью специального устройства.

Позже выяснилось, что этот же человек обманул жителя Калуги, который хотел купить машину. Калужанин нашел объявление и выслал задаток в 100 тысяч рублей. А после этого продавец перестал выходить на связь.

Сейчас ведется расследование.

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