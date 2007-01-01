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Криминал

Жителю Козельска вынесли приговор за оскорбления представителей правоохранительных органов

Дарья Джуманова
03.06, 16:13
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29-летний мужчина признан виновным в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 3 июня.

По данным следствия, в январе 2025 года виновник находился в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта.

Когда сотрудники вневедомственной охраны попытались доставить его в отдел полиции для составления протокола, мужчина попытался ударить одного из правоохранителей, угрожал насилием и допустил оскорбительные высказывания в их адрес.

Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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