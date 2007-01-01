Убийце 35-летнего калужанина грозит до 15 лет лишения свободы
Уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины направлено в суд. Его обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 2 июня.
Напомним, преступление было совершено в январе 2025 года на улице Болотникова.
По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт во время совместного распития спиртного.
Когда потерпевший уснул, виновник нанес ему более 20 ударов кухонным ножом в область головы, туловища и конечностей, а также ударил металлической сковородой.
От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте.