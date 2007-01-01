В Калужской области пассажир такси разбил окна автомобиля из-за отказа водителя ехать дальше

В отношении 45-летнего калужанина возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества. Об этом сообщили в прокуратуре региона в понедельник, 2 июня.

Инцидент произошел 28 мая 2025 года в селе Корекозево Перемышльского района.

По данным следствия, ночью на территории заправки у водителя такси сломалась машина. Он отказался везти пассажира дальше.

Тот разозлился и разбил стекла автомобиля пожарным багром.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.