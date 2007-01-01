В Калуге директор строительной компании украл 7 миллионов рублей

О ходе расследования уголовного дела в понедельник, 2 июня, рассказали в региональном управлении ФСБ.

По предварительным данным, гендиректор украл 7 миллионов рублей, которые в качестве кредита были выделены на строительство дома.

Как уточняет Следственный комитет, это второе уголовное дело, возбужденное в рамках расследования вокруг ЖК "Калейдоскоп". Оно возбуждено по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).

Пострадали участники долевого строительства.

- По уголовному делу проведены обыски и другие неотложные следственные действия, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Сейчас ведется расследование.