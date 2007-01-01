Бывшему директору калужского расчетного центра грозит до десяти лет лишения свободы

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего Игоря Погосяна. Его обвиняют в присвоении и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 30 мая.

Напомним, его задержали в апреле 2024 года.

По версии следствия, он похитил около 34 миллионов рублей, которые жители Калуги оплатили за услуги ЖКХ.

В рамках уголовного дела на его имущество наложен арест. Кроме того, прокуратура уже подала иск об обращении в доход государства объектов недвижимости обвиняемого, совокупная кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей.

По уголовной статье Погосяну грозит до 10 лет лишения свободы.